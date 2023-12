Spacer do 12 km od Krakowa. Pomysły spędzenie czasu w weekend 16 - 17 grudnia

Spacerem w okolicy Krakowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 12 km od Krakowa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Krakowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 37%. W niedzielę 17 grudnia w Krakowie ma być 3°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,3 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 4 m

Suma podejść: 5 m

Suma zejść: 4 m

Szlaki_Malopolski poleca trasę mieszkańcom Krakowa

Nowoczesny Kraków? Brzmi równie dziwnie jak sformułowanie „starożytna Gdynia”. W wypadku tego pierwszego miasta to jednak bynajmniej nie fałszywy oksymoron, ale jedna z jego jak najbardziej prawdziwych, choć mniej znanych twarzy. W całej Polsce, a nawet wśród większości krakowian, pokutuje stereotypowy obraz Krakowa jako miejsca wypełnionego głównie wiekowymi zabytkami, z największym w Europie średniowiecznym rynkiem, żydowskim Kazimierzem, z wieżami licznych kościołów, które wystrzeliwują w górę, wzbogacając malowniczo jego panoramę. Nie znaczy to jednak wcale, że stolica Małopolski to tylko Stare Miasto, zamknięte w słoju z formaliną i wystawione w gablocie ku uciesze turystów. Miasto królów polskich jest jednym z nielicznych w Polsce ośrodków, które stale się rozwijają, nie ominęła go więc (i nadal nie omija) nowoczesność, choć tej Kraków opierał się wyjątkowo długo. Wszystko przez szczególny splot okoliczności.