Smog w Krakowie? Nie według tablic informacyjnych

Piątek 17 stycznia jest kolejnym dniem, kiedy dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza są znacznie przekroczone. W nocy i nad ranem dopuszczalne normy stężania pyłów PM10 były przekroczone o kilkaset procent. Tymczasem na tablicach informacyjnych miasta pojawiają się wartości, według których... normy nie są w ogóle przekroczone. Do tego do pomiarów średniej dla miasta wliczane są dane ze stacji, która akurat się zepsuła i pokazuje zero mikrogram na metr sześcienny dla pyłu PM10.