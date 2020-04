Smog w Krakowie i Małopolsce pomoże w walce z koronawirusem? I tak lepiej nie wychodzić z domu!

I Komunie i spowiedź wielkanocna pod znakiem zapytania

Tysiące dzieci w diecezji krakowskiej ma w tym roku przystąpić do I Komunii Świętej. Gdy zagrożenie koronawirusem wywraca nasze życie do góry nogami, rodzice tych dzieci są w poważnej rozterce, pytają, co z terminami. Podobnie zresztą wiele pytań rodzi nadchodzący czas spowiedzi ...