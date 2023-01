Śmieszne, dziwne i nietypowe pomniki z całej Polski. Dorodny Czajnik, kolosalny komar, pamiątka po UFO i inne rzeźby, które warto zobaczyć

Niektóre pomniki w Polsce są tak niezwykłe, że mogą wywołać salwy śmiechu. Zebraliśmy dla Was 18 zabawnych, nietypowych i oryginalnych rzeźb i pomników z całej Polski. Czasem aż trudno uwierzyć, co przedstawiają. Na zdjęciu: pomnik byka Ilona we Wschowie. Na licencji CC BY-SA 4.0

Marek Argent, CC BY-SA 4.0, zdjęcie ilustracyjne