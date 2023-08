Słynny western "Bez przebaczenia" w Kinie Pod Baranami we wtorek 29 sierpnia w ramach przeglądu "100 lat Warner Bros." Paweł Gzyl

"Bez przebaczenia" Materiały prasowe

To łamiący klasyczne zasady gatunku antywestern, którym Clint Eastwood rozlicza się z mitologią Dzikiego Zachodu. Wyróżniony czterema Oscarami film "Bez przebaczenia" trafi do Kina Pod Baranami we wtorek 29 sierpnia o godz. 18 w ramach przeglądu "100 lat Warner Bros". Seans poprzedzi prelekcja filmoznawcy, Michała Lesiaka.