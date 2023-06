Słynny kryminał "Podwójne ubezpieczenie" w czwartek 22 czerwca w krakowskim Kinie Pod Baranami w cyklu "Filmy wszech czasów"

Billy Wilder, znakomity hollywoodzki reżyser i producent, urodził się 22 czerwca 1906 roku w Suchej Beskidzkiej. Później wyemigrował do Wiednia, a w końcu do USA, gdzie szybko wszedł do świata filmu, stając się jednym z najsłynniejszych twórców w historii kina.

W 117. rocznicę urodzin reżysera w Kinie Pod Baranami będzie można zobaczyć jeden z jego najgłośniejszych filmów: "Podwójne ubezpieczenie" z 1944 roku. To napisana wspólnie z Raymondem Chandlerem adaptacja krótkiej powieści Jamesa M. Caina, będącej klasyką czarnego kryminału.

W "Podwójnym ubezpieczeniu", Wilder snuje fatalistyczną opowieść o najniższych ludzkich instynktach, w której pożądanie idzie w parze z zachłannością i nienasyceniem. Fabuła została zainspirowana prawdziwą zbrodnią z lat 20., która wzbudziła ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Sprawa gospodyni domowej, która wraz z kochankiem doprowadziła do śmierci swojego męża, by otrzymać pieniądze z polisy ubezpieczeniowej, zaintrygowała również producentów filmowych, którzy przez lata starali się o prawa do ekranizacji książki Jamesa M. Caina - dziennikarza relacjonującego głośny proces pary morderców.