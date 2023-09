Słynny horror "Carrie" w ramach cyklu "Filmy Wszech Czasów" 19 września w krakowskim Kinie Pod Baranami

Genialny montaż Paula Hirscha, mistrzowsko manipulująca emocjami muzyka Pino Donaggio i niezwykłe pomysły inscenizacyjne autorstwa reżysera, Briana De Palmy. Opowiadający o cierpieniach dorastającej dziewczyny horror "Carrie" to ponadczasowe arcydzieło gatunku, pamiętane również ze względu na jeden z najbardziej niepokojących epilogów w historii kina.

Tytułową bohaterką jest nieśmiała Carrie White (Sissy Spacek), która na co dzień jest terroryzowana przez głęboko religijną matkę (Piper Laurie) oraz prześladowana przez swoją klasę. Ku zaskoczeniu wszystkich, Tommy Ross (William Katt), szkolny podrywacz, zaprasza dziewczynę na bal maturalny. Carrie nie wie jednak, że zaproszenie jest częścią okrutnego żartu o daleko idących konsekwencjach, które mieszkańcy miasteczka Chamberlain zapamiętają do końca życia.

Carrie to pierwsza adaptacja twórczości Stephena Kinga, który sprzedał prawa do ekranizacji swojej książki za zaledwie 2500 dolarów. W odróżnieniu od wielu innych filmów na podstawie swoich tekstów (z kubrickowskim "Lśnieniem" na czele), Stephen King polubił ekranizację Carrie i do dziś ma o niej bardzo dobre zdanie. Zarówno Spacek, jak i wcielająca się w postać matki Piper Laurie były nominowane do Oscara. W "Carrie" swoje pierwsze role zagrali m.in. John Travolta, Amy Irving i Nancy Allen.