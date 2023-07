Słynny film "Chłopcy z ferajny" w stulecie wytwórni Warner Bros w wraca na ekrany kin

- „Chłopcy z ferajny” to oparta na faktach historia trzydziestoletniej, mafijnej kariery głównego bohatera: od pałętania się przy postoju taksówek, przez przyjaźń z lokalnymi gangsterami, aż do wielkich rozbojów, wymuszeń i handlu narkotykami. W przeciwieństwie do „Ojca chrzestnego”, obraz mafijnej organizacji w filmie Scorsese pozbawiony jest romantyzmu i upiększeń. W tej brutalnej rzeczywistości wszyscy walczą o przetrwanie. Prawdziwa bliskość i oddanie nie istnieją, a każdy może okazać się zdrajcą i oszustem – przypomina film Kino Pod Baranami.