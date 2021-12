Słynny brytyjski zespół post-punkowy The Cure wystąpi w Krakowie w 2022 roku

Zespół The Cure powstał w 1978 roku w Crawley w hrabstwie Sussex. Od początku przy jego mikrofonie stoi charyzmatyczny wokalista Robert Smith. Jego znakiem rozpoznawczym jest charakterystycznie nastroszona fryzura oraz groteskowy makijaż, które utrwaliły kanon gotyckiej mody na post-punkowej scenie.

Do tej pory The Cure nagrali 13 albumów. Najważniejsze z nich powstały w latach 80. - to takie krążki, jak "Faith", "Pornography" czy "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me". Zawarta na nich muzyka to mroczny post-punk o gotyckim sznycie, porównywany początkowo z dokonaniami legendarnej grupy Joy Division.