Słynny akt autorstwa Tamary Łempickiej dotarł do Krakowa. Za tydzień wystawa w MNK Anna Piątkowska

W piątek rano do Krakowa dotarł ostatni transport z obrazami Tamary Łempickiej. Prace jednej z najbardziej niezwykłych artystek XX wieku można będzie zobaczyć w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie już za tydzień. – To nie jest sen, obrazy Łempickiej dotarły do Krakowa – cieszył się Andrzej Szczerski, dyrektor MNK. - Zaprezentujemy ponad trzydzieści prac malarskich, pokazujących wszechstronność talentu Tamary Łempickiej.