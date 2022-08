Słynne parki rozrywki w Polsce - jak zmieniały się przez lata? Niesamowita przemiana od gołych pól po rozległe lunaparki Emil Hoff

Zapraszamy Was na wycieczkę do Zatoru i jego słynnych parków rozrywki - Energylandii i Zatorlandu. Tym razem jednak będziemy oglądać atrakcje z nietypowej perspektywy: z powietrza i na przestrzeni wielu lat. Zdjęcia satelitarne pozwalają na własne oczy zobaczyć niezwykłą metamorfozę, jaką przeszły parki w Zatorze w ciągu minionych dwóch dekad: od uprawnych ból po tętniące życiem centra rozrywki. Obejrzyjcie niezwykłe zdjęcia i filmy.

Jeśli spędzaliście kiedyś rodzinny weekend w Małopolsce, jest duża szansa na to, że odwiedziliście Zator, by pokazać dzieciom jego niezwykłe atrakcje. Rzadko się zdarza, by w jednym miasteczku znajdowały się aż dwa ogromne parki rozrywki. Tak właśnie jest w Zatorze, gdzie na gości czekają Energylandia i Zatorland. Historyczne zdjęcia satelitarne pozwalają obejrzeć parki z niezwykłej perspektywy: z lotu ptaka i na przestrzeni lat. Obejrzyjcie animacje, ukazujące, jak zmieniał się Zator i jego parki rozrywki.