Służba zdrowia na archiwalnych fotografiach. Tak kiedyś nas leczono [ZDJĘCIA]

10 nowych przypadków zarażenia koronawirusem w Małopolsce

858 na 1225 osób chorujących do tej pory na koronawirusa w Małopolsce zostało uznanych za ozdrowieńców do niedzieli, 31 maja. Oznacza to, że w naszym regionie wirusa pokonało już 70 proc. zakażonych, choć nowych przypadków cały czas przybywa. W weekend pozytywny wynik testy wykaz...