Słoneczna pogoda w Krakowie już za chwilę może się diametralnie zmienić

Wedle prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mogą wystąpić burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm, a także porywy wiatru do 75 km/godz. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenie synoptyków przed burzami z gradem w naszym regionie obowiązuje od godz. 12.00 do 22.00.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Przypominamy, że burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.