Sławomir Peszko wrócił do gry! W barwach Wisły Kraków

Ostatni mecz w zawodowej karierze rozegrał 3 września 2022 roku. Na Arenie Lublin, a był to III-ligowy mecz Lublinianka - Wieczysta. Później kłopoty z kolanem zwyciężyły, kilka tygodni później Peszko poddał się zabiegowi. Po to, by móc jeszcze wrócić do piłki, ale sprawy okazały się bardziej skomplikowane. W czerwcu tego roku 44-krotny reprezentant Polski ogłosił zakończenie kariery.

"Peszkin" pozostał jednak w futbolu, pozostał w Wieczystej, obecnie jest jej trenerem. Wiadomo, że głośno o nim obecnie także z powodu zupełnie innej działalności - w Clout MMA. Sam nie ukrywa, że ma ochotę na stoczenie freak fightowej walki, nawet z konkretnym rywalem - Piotrem Żyłą.