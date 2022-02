Sławomir Peszko: Właśnie zaczynam kurs trenerski

Jesienią byłeś za tym, żeby zwolnić Sousę i zatrudnić Czerczesowa. Kiedy nie było już Sousy, zdecydowanie obstawałeś za Nawałką. Kadry nie poprowadzi ani Czerczesow, ani Nawałka - i co Ty na to?

Sławomir Peszko: Każdy może mieć swoją opinię. Ja trenowałem z trenerem Nawałką i wiedziałem, że zna całą reprezentację. To byłby wybór nie na zasadzie mniejszego zła, nie dlatego, że tańszy, tylko byłby to po prostu dobry trener dla reprezentacji Polski na obecną chwilę. No, stało się inaczej. Prezes ma do tego prawo, bierze za swój wybór odpowiedzialność. Wiele opinii wobec trenera Michniewicza jest, jakby to powiedzieć, nieprzychylnych…

Mówiąc wprost: to oczywiste, że wraca teraz temat jego kontaktów z bossem piłkarskiej mafii.

Ze strony etycznej nie wygląda to super. Każdy być może ma jakąś swoją mroczną przeszłość, ja też ją posiadałem, trochę z niej wybrnąłem. Ale skaza gdzieś zostaje... Trochę dziwna była pierwsza konferencja nowego selekcjonera. Nie wyobrażam sobie, żeby w Niemczech dziennikarz aż tak drastyczne pytanie potrafił zadać. Ja rozumiem, że chciał dociec, ale w Niemczech chyba już nigdy nie wszedłby na konferencję po takim pytaniu.