Sławomir Peszko postawił na autentyczność. I wygrał. Nie tylko w swojej książce [SPORTOWA PÓŁKA]

To jedna z lepszych książek w kategorii „biografie”, których bohaterami są polscy sportowcy. Peszko jest postacią barwną, ale niewiele by to dało, gdyby nie pióro Staszewskiego, jednego z niewielu dziennikarzy, którzy potrafią łączyć pracę na wizji z warsztatem reportera piszącego na bardzo wysokim poziomie.

W „Prawdzie futbolu” wyznał, że nagrał z Peszką ponad sto godzin rozmów, ale na tym nie poprzestał, dopytując w gronie jego rodziny, przyjaciół oraz bliższych i dalszych znajomych o detale, tak by opowieść była jak najbardziej autentyczna, a przede wszystkim prawdziwa.

Do najciekawszych w książce należą te fragmenty, w których poznajemy kulisy przygód albo, mówiąc wprost, największych porażek bohatera. Sam piłkarz od nich nie ucieka. Przez lata zrozumiał, że ze swoim medialnym wizerunkiem i tak nie wygra, więc lepiej, jeśli zacznie go umiejętnie kształtować. I trzeba przyznać, że mu to całkiem dobrze wychodzi.