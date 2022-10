Sławomir Peszko o powołaniach Michniewicza i wykończeniu zespołu Wieczystej przez Smudę

- Zafunduję „Lewemu” przed meczem z Bayernem wizytację motywującą, a po spotkaniu regenerującą – dodaje Peszko ze śmiechem. - Nie byłem na Camp Nou odkąd tam gra, więc bardzo cieszę się na ten wyjazd. Barcelona to wielka drużyna bez względu na to, w jakiej jest formie. Nigdy nie byłem jej fanem, ale od czasu gdy Robert tam występuje zacząłem jej kibicować.

Peszko, promując książkę, którą napisał z Sebastianem Staszewskim, ma bardzo pracowite dni. W ubiegłym tygodniu wybrał się do Zakopanego, gdzie Czesław Michniewicz ogłaszał szeroką kadrę na mundial. Gracz Wieczystej, poruszając się po Nosalowym Dworze o kulach, przeżywał to wydarzenie na swój sposób. Po raz pierwszy od lat czeka bowiem na turniej mistrzostw świata jedynie jako widz.

- Czas płynie, trzeba się z tym pogodzić – mówi z melancholią w głosie. - Przed ostatnim mundialem walczyłem o wyjazd z Przemkiem Frankowskim. Trener wybrał mnie ze względu na doświadczenie, miałem dłuższy staż w drużynie. Wiem, jakie to ogromne emocje i prestiż, gdy się jest na świeczniku. Ale przecież ja też jadę do Kataru, będę kibicował i na żywo to wszystko oglądał. Wybieram się w roli komentatora telewizyjnego, więc będę widział od wewnątrz, jak funkcjonuje kadra. Kibice obserwują sam mecz i na tej podstawie oceniają piłkarzy, a przecież na ich formę wpływa wszystko to, co dzieje się także pomiędzy meczami, na treningach i w hotelu.