Sławomir Peszko kończy karierę! Druzgocąca opinia o Wieczystej: "Wielka porażka i wstyd dla nas"

Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko w Kanale Sportowym był szczery do bólu analizując przyczyny, jego zdaniem przesądzonego już, braku awansu drużyny do II ligi. - Kontuzje? To nie jest wytłumaczenie, biorąc pod uwagę kadrę, jaką mieliśmy, i na to, jakie klub nam zorganizował warunki do tego, żeby awansować. To jest wielka porażka i też wstyd dla nas - stwierdził piłkarz, który trzy lata temu stał się twarzą projektu. I już grał nie będzie - obwieścił, że kończy karierę!

Tomasz Smokowski z Kanału Sportowego oraz Jerzy Dudek i Sławomir Peszko spotkali się we wtorek 5 czerwca, aby porozmawiać o wydarzeniach z dużo większego futbolu. Ale prowadzący na wstępie zagaił Peszkę o jego klub: - Co to się porobiło z tą Wieczystą? Stalowa Wola prawdopodobnie awansuje... - Na pewno awansuje - odparł "Peszkin", kapitan Wieczystej, który od września nie gra z powodu kontuzji. - My przegraliśmy na własne życzenie i przegraliśmy w tej lidze sami ze sobą. Nie było w tej lidze tak dobrej drużyny, żeby nas pokonała. Umiejętnościami jak widać w tej lidze nie da się wygrać, trzeba jednak trochę biegać.

Dudek wtrącił: - Kontuzje kluczowych zawodników... Peszko: - To też, osiem kontuzji podstawowych zawodników: Thibault Moulin, Mak, ja, długo kontuzjowani Jankowski, Misak. To nie jest wytłumaczenie, biorąc pod uwagę kadrę, jaką mieliśmy, i na to, jakie klub nam zorganizował warunki do tego, żeby awansować. To jest wielka porażka i też wstyd dla nas.

Dudek zapytał konkretnie: - Czy brak awansu spowowduje, że ten projekt będzie powoli wygaszany? Peszko: Nie, wręcz przeciwnie. To jest nauka na błędach. Trochę zmiana struktur, trochę polityki zarządzania. Myślę, że dla włodarzy i prezesa, dla nas piłkarzy - zresztą oni są najbardziej odpowiedzialni - jest to trochę zejście na ziemię, dojście do pokory, że nie jest tak łatwo awansować. Ale klub się będzie dalej rozwijał. W planach jest dalej budowanie stadionu, itd. Więc my się nie poddajemy. Peszko: - Smuda powiedział, że to jest kur...ka liga, "Ja, panowie, to przeżyłem". I ten dziadziuś miał rację.

I dodał: - Bo tam jest więcej przeszkadzaczy niż graczy. Czyli już trochę potrafią biegać, ustawić się, już trochę z nich zeszło na emeryturę, ale już z jakimś doświadczeniem z wyższej ligi. A nam się pewnie wydawało – no, nazwiska, to wygramy. Wygramy grając na 60 procent, to się uda. Bo jak ja nie strzelę bramki, to przecież "ten" może strzelić. Jak ja nie wrócę, to przecież on sobie da radę. No, nie…

Sławomir Peszko kończy karierę. Ogłosił to!

W dalszej części programu przyszedł moment, w którym Peszko wstał, w sympatycznych słowach zwrócił się do Tomasza Smokowskiego i Jerzego Dudka, po czym obwieścił:

- Kończę karierę pilkarską! Ten sezon jest moim ostatnim w Wieczystej Kraków. Nie przedłużę kontraktu, też trochę ze względu na zdrowie. Zawieszam buty na kołku. Zapowiedział, że rozpoczyna działalność na TikToku i dodał: - Przyjdzie czas na podziękowanie, jeszcze planuję jakiś evencik. O mecz zakończeniowy pewnie będzie ciężko w obecnej sytuacji, jeżeli nie awansujemy. Sławomir Peszko po raz ostatni zagrał 3 września 2022, w III-ligowym meczu z Lublinianką. Na początku października poddał się operacji kolana, a powrót do gry po tym zabiegu okazał się trudniejszy, niż przewidywał. "Peszkin" kończy karierę jako 44-krotny reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw Europy (2016) i mistrzostw świata (2018) i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy.

