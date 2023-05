Sławek Uniatowski zaśpiewa premierowe piosenki z albumu "Wielki błękit" 21 maja w kinie Kijów w Krakowie

"Wielki błękit" to drugi rozdział s dyskografii Sławka Uniatowskiego - inny niż debiutanckie "Metamorphosis". Na albumie znajdą się ballady nagrane w duchu lat 70 i 80, ale także utwory bardziej dynamiczne, odwołujące się do soulu i funku. Wpływ na charakter albumu mieli ulubieni artyści polskiego piosenkarza, tacy jak Quincy Jones, David Foster, Sting, Stevie Wonder, Simply Red, Sade, John Mayer, ale także Wojciech Karolak, Zbigniew Wodecki czy Skaldowie. Płytę wypełnia dwanaście piosenek po polsku i angielsku. Premiera albumu „Wielki Błękit” planowana jest na ostatni kwartał 2023 roku.

- Wielki błękit to jest to, co nas otacza. To piękno, siła natury, ale także my, ludzie mający duży wpływ na to, jak potoczą się losy świata - Sławek Uniatowski.