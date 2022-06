„Sława Ukrajini!” na rapowo. Grupa Kalush wystąpi 1 lipca w krakowskim klubie Kwadrat

Kałusz to miasto w Ukrainie – i to właśnie z niego pochodzi raper Ołeh Psiuk. Kiedy założył własny zespół, aby podkreślić przywiązanie do rodzinnych stron, nadał mu taką właśnie nazwę. Nie stało się to bez przyczyny: swoje rymy Psiuk układa w slangu typowym dla Kałusza. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę: debiutancki utwór grupy „Ne marynuj” obejrzało w YouTube ponad 2,5 miliona widzów.