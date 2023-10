Śladami Jana Pawła II. Odkryj miejsca w Polsce związane z ukochanym papieżem Polaków

Po Polsce śladami Karola Wojtyły. Dokąd się wybrać?

Nie da się ukryć, że pochodzący z Wadowic duchowny Karol Wojtyła, od 1978 roku znany na świecie jako papież Jan Paweł II, miał ogromną słabość do przepięknych terenów Małopolski oraz wędrówek po górach. Dla zapalonych podróżników, którzy uwielbiają wycieczki po naszym kraju, przygotowaliśmy więc listę kierunków związanych z Janem Pawłem II, które idealnie nadają się na jednodniowe lub nieco dłuższe wyjazdy. Macie ochotę przemierzyć Polskę śladami polskiego świętego? Najciekawsze propozycje znajdziecie w poniższej galerii:

Flickr.com / Piotr Drabik / CC BY 2.0

Dzień Jana Pawła II

Dzień Jana Pawła II obchodzimy 16 października, w rocznicę ogłoszenia Polaka papieżem. Wydarzenie to miało miejsce w 1978 roku, a Karol Wojtyła sprawował tę funkcję aż do swojej śmierci, czyli do 2 kwietnia 2005 roku. Oto kilka ciekawostek na temat życia polskiego duchownego: