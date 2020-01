Skoki w Zakopanem 2020 sprawdź jak dojechać? Sprawdź, jak ominąć korki na zakopiance! [MAPY] [24.01.]

Skoki w Zakopanem 2019 - jak dojechać i ominąć korki na zakopiance. "Byliśmy w Zakopanem na skokach kilka lat temy. To byłby cudowny wypad gdyby nie ta koszmarna podróż zakopianką..." - właśnie takie zdanie najczęściej można usłyszeć od osób, które w sezonie wybrały się na odpoczynek na Podhale. Dojazd w góry faktycznie nie należy do najłatwiejszych i przyjemnych, szczególnie że na zakopiance często zdarzają się korki spowodowane wypadkiem lub (notorycznymi) dla tej szosy remontami. Okazuje się jednak, że wyjazd w góry wcale nie musi być koszmarem. Jest bowiem wiele alternatywnych możliwości objazdów dla zakopianki. Niestety niewiele osób o nich wie...

Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem 2019: jak dojechać. Sprawdź! "Zakopianka" to około 105-kilometrowa droga z Krakowa do Zakopanego. Zaczyna się na zjeździe z autostrady A4. Następnie przez Myślenice, Rabkę, Nowy Targ prowadzi nas pod Tatry. Niestety, szosa - choć codziennie przejeżdża nią dziesiątki tysięcy osób - dalej nie jest w całości 2-pasmowa. Taki przekrój ma obecnie z Krakowa do Rdzawki, przy czym od Grodu Kraka do Myślenic jest to droga główna przyspieszona (występują na niej normalne równoległe skrzyżowania i światła) a od Myślenic do Lubnia droga ekspresowa. Dodatkowo pomiędzy Lubnniem a naprawą kierowcy na dwupasmówce mogą obecnie korzystać tylko z jednego pasa, a następnie muszą zjechać z szosy, by ominąć budowany tunel i wracają na "ekspresówkę" dopiero w Skomielnej. Korki na zakopiance. Jak ominąć? Sprawdź utrudnienia Obecnie budowane jest tunel pomiędzy Skomielną Białą a Naprawą. To wiąże się dla kierowców z utrudnieniami. Wyjeżdżając bowiem z trasy ekspresowej w Skomielnej, trzeba przejechać przez korkujące się rondo na drodze krajowej nr 28 a następnie odczekać swoje na światłach w samej Skomielnej. Kierowcy mogą ty stracić od 10 o nawet 30 minut.

Korki na zakopiance. Gigantyczne problemy zaczynają się za Nowym Targiem Gigantyczne problemy zaczynają się dopiero za Nowym Targiem. Tutaj jest już bowiem tylko jeden pas ruchu, a na dodatek szosa prowadzona jest przez centrum wsi: Szaflary, Bańska, Biały Dunajec i Poronin. Co chwilę do głównej drogi "wpadają" szosy lokalne a samochody włączające się na nich do ruchu powodują korki.

Skoki w Zakopanem 2019. Jak dojechać do Zakopanego? Proponowane objazdy Jak już wspomnieliśmy, jest kilka możliwości objechania uciążliwych zwężeń i remontów. Oto one:

Jak dojechać do Zakopanego? Opcja 1 Jadąc do Zakopanego z Krakowa z autostrady, skręcamy na zakopiankę i jedziemy jej 2 pasami aż do Lubnia. Tam jednak na zjeździe przed samą wsią skręcamy na drogę wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej. Po dojechaniu do tej miejscowości skręcamy w prawo na drogę krajową nr 28 i jedziemy nią aż do Rabki. Po przejechaniu przez centrum tego miasteczka nie wjeżdżamy ponownie na zakopiankę, tylko kierujemy się na Czarny Dunajec drogą wojewódzką 958. Po przejechaniu Cz. Dunajca ta sama szosa zaprowadzi nas przez Kościelisko do Zakopanego. Droga ta jest około 20 km dłuższa niż tradycyjna zakopianka, ale w sezonie pojedziemy tym objazdem o wiele szybciej.

Jak dojechać do Zakopanego? Opcja 2 Początek jest taki sam jak poprzednio. Po dojeździe do Mszany nie skręcamy jednak na Rabkę, tylko dalej DW 968 jedziemy aż do Łącka. Następnie skręcamy na Nowy Targ (DW 969) i w tym mieście na Bukowinę Tatrzańską (DK 49), przez którą dostaniemy się do Zakopanego. Objazd liczy około 150 km.

Jak dojechać do Zakopanego? Opcja 3 To propozycja dla osób mieszkających np. na Śląsku. Jadąc z Wrocławia, Opola czy Katowic do Zakopanego nie musimy "pchać się" na Kraków, tylko możemy skręcić na Bielsko - Białą. Wówczas dojedziemy na Słowację w Korbielowie. Stamtąd kierujemy się na Namiestów i ostatecznie wracamy do Polski w Jabłonce lub Chochołowie. My polecamy tą drugą opcję. Z Chochołowa do Zakopanego jest 18 km drogą wojewódzką 958.

Jak dojechać do Zakopanego? Opcja 4 Alternatywa dla mieszkańców Wschodniej Polski (Tarnowa, Rzeszowa, Lublina). Kierujmy się na Nowy Sącz, a następnie przekroczmy polsko-słowacką granicę w Piwnicznej. U naszych południowych sąsiadów jedziemy następnie przez Lubowlę do Białej Spiskiej i stamtąd kierujemy się już na Łysą Polanę. Po przekroczeniu granicy droga do Zakopanego to już tylko 18 km.

