Skoki narciarskie - wyniki MŚ w Planicy. Słowenia wygrała dzisiaj konkurs drużynowy, Polacy bez medalu

Dzisiaj w MŚ w Planicy Polska mogła liczyć na dobre wyniki. Wcześniejsze skoki robiły wrażenie

Patrząc na wyniki piątkowego konkursu indywidualnego w MŚ w Planicy, Polaków należało zaliczyć do grona kandydatów do medalu, w tym do złotego. W czołowej "10" mieliśmy trzech zawodników (Kubacki 3., Stoch 4., Żyła 9.), a w serii finałowej jeszcze czwartego (23. był Zniszczoł). Pytanie było, czy uda się powtórzyć dobre skoki i uzyskać tak świetne wyniki? Bo przecież inni też mieli chrapkę na sukcesy, a mocnych zespołów nie brakowało.

Na fali byli Słoweńcy. Oni tradycyjnie w Planicy mieli rewelacyjnie wyniki w treningach, ale potem nie szło tak dobrze w konkursach. Aż do tego z piątku, gdy skoki na wagę złota oddał Timi Zajc.

On zresztą także był najlepszy podczas serii próbnej dzisiaj przed konkursem, tuż przed rodakiem Anze Laniskiem. A znakomitym skokiem w trzeciej grupie "drużynówki" dał Słowenii prowadzenie. Ale po kolei...