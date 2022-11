Skoki narciarskie i skoki... cen. Wiemy, ile trzeba zapłacić za bilety na zawody Pucharu Świata 2023 w Zakopanem

Puchar Świata w Zakopanem odbędzie się od 13 do 15 stycznia 2023 roku. Jest to najważniejsza impreza sportowa pod Giewontem i wielkie święto dla tysięcy Polaków. Niekoniecznie miłośników skoków narciarskich. Wielu bowiem przyjeżdża na zawody tylko dla samej atmosfery. A ta – to trzeba przyznać – jest na Wielkiej Krokwi każdego roku wyjątkowa.

- W tym roku ceny biletów są takie same jak w ubiegłym roku – mówi Wojciech Gumny z Polskiego Związku Narciarskiego.

Najtańsza wejściówka na konkurs – drużynowy (14 stycznia) i indywidualny (15 stycznia) – kosztuje 200 zł za osobę. To nie mało zważywszy, że cała impreza trwa ok. 1,5-2 godziny. Nieco droższe miejsca – również stojące, tyle, że w innym sektorze kosztują 250 zł. Z kolei miejsca siedzące zaczynają się od 450 zł. Najdroższe – za 750 zł – to bilety w sektorze premium, gdzie oprócz miejsc siedzących mamy także catering w pawilonie Wielkiej Krokwi.