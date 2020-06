Sklepy w galeriach będą zamykane, bo większości firm biznes przestał się opłacać. Chyba że rząd zawiesi zakaz handlu w niedziele

Jeden z nich zmuszona była zamknąć. Ten w oświęcimskiej galerii Niwa utrzymuje, choć – jak podkreśla – „straty są ogromne”. To samo mówią inni małopolscy kupcy. Przetrwali czas lockdownu, czyli całkowitego zamknięcia placówek, ale w czas odmrażania gospodarki wkroczyli bez nadziei na szybkie odbicie.

Pokrywa się to z obserwacjami – i rachunkami - małopolskich kupców. – Przychody mam dwa razy niższe niż przed rokiem, widać, że klienci nie mają pieniędzy lub boją się o przyszłość i dlatego wydają mniej – mówi Renata Adamus, prowadząca od wielu lat sklepy odzieżowe m.in. w Oświęcimiu i Krakowie.

- Najgorsza jest niepewność, co będzie dalej. Ona wynika w dużej mierze z braku zaufania wielu Polaków do tego, co robi i mówi rząd, bo deklaracje ministrów zbyt wiele razy okazały się sprzeczne z prawdą i realiami – komentuje Renata Adamus.

Przedsiębiorcy prowadzący, jak ona, sklepy w galeriach podkreślają, że najchętniej zamknęliby przynajmniej część biznesu, ale tego nie robią, gdyż wiążą ich z wynajmującymi długoterminowe umowy, obwarowane wysokimi karami. - Sytuacja bez wyjścia: nie opłaca się, ale to ciągniesz, bo zamknięcie grozi jeszcze większą stratą – wyjaśnia nam krakowski kupiec, właściciel trzech sklepów z obuwiem.

Handel w niedziele lub likwidacja sklepów

16 proc. ankietowanych przez Lewiatana przedsiębiorców twierdzi, że jest to działalność na granicy opłacalności. Mniej niż co trzeci uważa, że biznes ten jest wprawdzie nieopłacalny, ale dostrzega symptomy poprawy. Natomiast ponad 39 proc. firm poprawy nie widzi, ani nie ma na nią nadziei, w związku z czym planuje zamknięcie co piątego sklepu w galerii. Ponad 30 proc. rozważa likwidację nawet 40 proc. swoich placówek.