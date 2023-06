Skażona woda w pięciu wioskach gminy Mogilany. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli

- W tym celu jest wykonywane płukanie sieci wodociągowej przez hydranty. Powinno to doprowadzić do właściwego stanu mikrobiologicznego wody - czytamy w komunikach gminy. Wskazywano na przeprowadzone kolejne analizy wody, sprawdzające jej stan.

Urzędnicy mogilańscy informowali, że prowadzą działania zmierzające do wyeliminowania przekroczeń mikrobiologicznych.

Sanepid mówi o mikrobiologicznym skażeniu wody. W pobranych próbkach stwierdzone zostały bakterie z grupy coli. Informacje o niezdatnej do picia wodzie pojawiły się w środę, 14 czerwca. Gmina Mogilany zaczęła dostarczać wodę beczkowozami. Mieszkańcy wskazywali, że problemy z jakością wody mogły być wcześniej, bo pojawiały się przypadki np. u dzieci złego samopoczucia, bólu brzucha już przed kilkoma dniami.

Włosań i Konary to wioski, które w całości mają wodę w sieci niezdatną do spożycia. A częściowo problem z wodą z wodociągu stwierdzono w trzech miejscowościach: Gaju (po wschodniej stronie zakopianki), Lusina (ul. Św. Floriana, os. Dębowe) i Libertów (ul. Leśny Stok).

Wójt Mogilan Piotr Piotrowski informował, że próbki wody zostały pobrane 13 czerwca, a na drugi dzień po południu - po otrzymaniu komunikatu od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wodzie niezdatnej do spożycia zaczęto o tym informować mieszkańców oraz placówki zbiorowego żywienia, a do miejscowości, w których woda była niezdatna do picie pojechały beczkowozy.

- Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Sanepid. Ostatnie badanie miało miejsce 15 maja 2023 roku. Badania potwierdziły przydatność wody do spożycia z sieci wodociągowej na terenie całej gminy - wyjaśniał wójt Piotr Piotrowski.

Szef gminy poinformował, że informuje, że 15 czerwca w rozmowie z przedstawicielami Sanepidu dowiedział się, że po przegotowaniu woda jest zdatna do spożycia w niektórych miejscowościach. Dlatego część miejscowości objętych zakazami używania wody bezpośrednio z sieci gminnej zostanie uwolniona z konieczności czerpania jej z beczkowozów. Dotyczy to części Gaja i Lusiny oraz Konar.