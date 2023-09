"Skazani na Shawshank" w krakowskich kinach studyjnych we wrześniu w ramach cyklu "100 lat Warner Bros."

Początkowo produkcja Franka Darabonta nie cieszyła się zbytnim zainteresowaniem. W kinach musiała rywalizować m.in. z "Pulp Fiction" i "Forrestem Gumpem", a wielu widzów poczuło się zniechęconych do seansu całkowitym brakiem kobiet w obsadzie. Popularność filmowi przyniosły dopiero kasety VHS, za sprawą których trafił do serc milionów widzów, do dziś uważających go za jeden z najlepszych filmów w historii kina.

"Skazani na Shawshank" to film niezwykle uczciwy, prezentujący złożone zagadnienia w sposób prosty i bezpretensjonalny. Zrealizowana na podstawie opowiadania Stephena Kinga produkcja przekonuje, że nawet w najmroczniejszych momentach życia warto mieć nadzieję na lepsze jutro.

Pokaz filmu "Skazani na Shawshank" w Kinie Pod Baranami we wtorek 26 września o godzinie 18 poprzedzi krótki wykład Kaji Łuczyńskiej - filmoznawczyni i edukatorki filmowej. To doktor nauk o sztuce, absolwentka filmoznawstwa i amerykanistyki (Uniwersytet Jagielloński), członkini Zespołu Edukatorów Filmowych. Prowadzi profil na Facebooku o nazwie Orbitowanie bez cukru.