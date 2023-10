Skawina. Wtargnęli do mieszkania i zaatakowali śpiących domowników

W nocy z 29 na 30 września br., oficer dyżurny z Komisariatu Policji w Skawinie otrzymał zgłoszenie o pobiciu z użyciem noża, do którego miało dojść w jednym ze skawińskich mieszkań. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali pokrzywdzonego i ustalili, że dwóch mężczyzn wtargnęło tej nocy do jego mieszkania i zaatakowało go, kiedy spał. Agresorzy grozili też jego matce pozbawieniem życia. Pokrzywdzony jednak szybko zareagował, broniąc się wyrwał nóż jednemu z napastników, po czym doszło pomiędzy nimi do przepychanek, wskutek czego agresorzy zbiegli. Działania kryminalnych pozwoliły na szybkie ustalenie personaliów sprawców — to 27 i 33-latek z Krakowa. Policjanci przeszukali kilka adresów, pod którymi sprawcy mogli się ukrywać, po czym ich namierzyli i zatrzymali. Obaj trafili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.