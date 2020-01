Skawina. Ciało zaginionego Krystiana G. z Rzozowa znaleziono w rzece Skawince

Wcześniej policja podawała komunikat o zaginięciu 17-latka z Rzozowa, który wyszedł z domu 5 stycznia po południu i nie dawał znaku rodzinie. W tym samym dniu około godz. 21 był widziany ostatni raz w rejonie Błoń Skawińskich w Skawinie.

W poszukiwaniach brało udział wielu policjantów i okoliczne jednostki straży pożarnej. Rzekę Skawinę przeszukiwali ratownicy na łodziach. We wtorek o pomoc w poszukiwaniach poproszono także Małopolską Cywilną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą pracująca z psami. Na miejsce wyruszył czteroosobowy zespół z psem ratowniczym. Jednak po dojechaniu na miejsce okazało się, że finał poszukiwań jest tragiczny.

Jak podaje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w rzece Skawince znaleziono ciało człowieka. Od początku wszytko wskazywało na to, że jest to 17-letni Krystian G. Jednak do czasu rozpoznania zwłok przez rodzinę nie było potwierdzenia. Ostatecznie rodzina zidentyfikowała ciało. Potwierdziło się, że to poszukiwany 17-latek z Rzozowa.