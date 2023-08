Skarbce, ogrody i cenne zabytki krakowskich klasztorów i kościołów udostępnione zwiedzającym

- Patrząc na krajobraz Krakowa, nie mamy wątpliwości, że dziedzictwo sakralne kształtowało i kształtuje przestrzeń miasta, ale też jego kulturę, a Krakowskie Noce to wydarzenia, którymi chcemy przybliżać mieszkańcom i turystom dziedzictwo kulturalne miasta - mówi Katarzyna Piotrowska, zastępczyni dyrektor kultury i dziedzictwa narodowego UMK. - Ideą krakowskich nocy jest otwarcie tego, co nie zawsze jest otwarte na co dzień, zaproponowanie niecodziennej oferty – taka jest też idea Nocy Cracovia Sacra. Otwieramy kościoły, klasztory, skarbce, biblioteki, ogrody pokazując to, co na co dzień jest trudno dostępne.