Skandal w sprawie "wulgarnych sugestii". Zespół komisji dyscyplinarnej już po rozmowach z radnymi

We wtorek zespół Komisji Dyscyplinarnej przeprowadził rozmowy ze stronami sporu.

- Zakładaliśmy, że rozmowa z każdą osobą potrwa ok. 45 minut. Okazało się jednak, ze spotkanie z radną Alicją Szczepańską trwało ok. 1,5 godziny, a z wiceprzewodniczącym Sławomirem Pietrzykiem ok. 40 minut. Wniosek jest taki, że radna czuje się obrażona i twierdzi, że słowa Sławomira Pietrzyka naruszyły jej kobiecą dumę. Z kolei radny twierdzi, że żadne wulgarne sugestie nie padły z jego ust. Przekonywał, że jego słowa miała być formą żartu – mówi Edward Porębski, szef dwuosobowego zespołu Komisji Dyscyplinarnej, powołanego do wyjaśnienia sprawy.