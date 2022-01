Skandal obyczajowy zamienił się w polityczną bitwę. Przewodniczący Rady Miasta odwołany. Oznacza to zmianę układu sił w Radzie

FLESZ - Co dalej z pracą zdalną? Ekspert nie pozostawia złudzeń: Firmy wolą wrócić do swoich siedzib

Po złożeniu wniosku o odwołanie przewodniczącego Dominik Jaśkowiec zamieścił wymowny wpis na swoim profilu facebookowym.

"Za chwilę Rada Miasta Krakowa - Strona Oficjalna odwoła mnie z funkcji przewodniczącego. Nowa większość w RMK składająca się z Prawo i Sprawiedliwość Przyjazny Kraków Ruch Szymona Hołowni POLSKA 2050 przejmuje krakowską radę. W sytuacji gdy nowa koalicja nie odwoła ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Sławomir Pietrzyk to on jako najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący będzie przewodniczyć Radzie Miasta Krakowa, taka nagroda nowej większości za molestowanie seksualne naszej koleżanki klubowej. Szymon Hołownia gdzie Twoje standardy?" - czytamy na profilu FB Jaśkowca.

Tymczasem radni w tajnym głosowaniu odwołali wiceprzewodniczącego Sławomira Pietrzyka, który bezceremonialnie oświadczył, że to on czuje się oszukany przez Alicję Szczepańską. Chodzi o to, że radny telefonicznie przeprosił Alicje Szczepańską, a ta miała przyjąć przeprosimy i zobowiązać się do wycofania skargi, którą złożyła do komisji dyscyplinarnej. Ta jednak skargi nie wycofała.