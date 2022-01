Skandal obyczajowy zamienił się w polityczną bitwę. Wymiana radnych na stanowisku przewodniczącego Marcin Banasik

Nowy przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz Andrzej Banas / Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Poniedziałkowa sesja nadzwyczajna przyniosła prawdziwą rewolucję w Radzie Miasta. Zaczęło się od odwołanie wiceprzewodniczącego Sławomira Pietrzyka, który dopuścił się seksualnych sugestii w stosunku do radnej Alicji Szczepańskiej. Chwilę później, mimo apeli o niełączenie tej sprawy z polityczną walką o najwyższe stanowiska w radzie, odwołano przewodniczącego Dominika Jaśkowca (PO). - Spodziewałem się takiego przebiegu sesji – komentował tuż po odwołaniu go z funkcji szefa rady Jaśkowiec. Na tym stanowisku szybko zastąpił go Rafał Komarewicz z ruchu Szymona Hołowni Polska 2050.