Skandal obyczajowy w Radzie Miasta zamienił się w polityczną bitwę. Jest wniosek o odwołanie przewodniczącego

Co ciekawe, Sławomir Pietrzyk oświadczył, ze czuje się oszukany przez Alicję Szczepańską. Chodzi o to, że radny telefonicznie przeprosił Alicje Szczepańską, a ta miała przyjąć przeprosimy i zobowiązać się do wycofania skargi, którą złożyła do komisji dyscyplinarnej. Ta jednak skargi nie wycofała.

Radny zapewniał również, że z jego ust żadne wulgarne sugestie nie padły.

- Powiedziałem do deputowanego, ze wolałbym zamoczyć (w domyśle usta) z panem Romanem, podnosząc kieliszek z alkoholem. Nie było żadnych słów o rozchylaniu nóg. Ten cytat został mi włożony w suta. Co więcej, nikt nie zwracał mi uwagi, żebym się źle zachowywał podczas spotkania - mówił podczas sesji Sławomir Pietrzyk.

Świadkowie zdarzenia z 3 grudnia potwierdzili, że podczas oficjalnego spotkania Sławomir Pietrzyk użył seksualnych sugestii w stosunku do Alicji Szczepańskiej. Radny dodał, że czuje się ofiarą hejtu i nagonki na jego osobę. Oświadczył, że myśli nawet nad stworzeniem organizacji broniącej mężczyzn przez agresją kobiet.