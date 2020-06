Skalpel prezentuje nowy teledysk do piosenki "Escape", promującej album "Highlight"

- „Escape" to próba ucieczki z miasta. Bezludna, betonowa metropolia to przestrzeń, w której każdy kolor odbierany jest ze wzmożoną intensywnością. „Escape" przypomina wiatr, który daje nadzieję na zmianę - tłumaczy współtwórca duetu, Marcin Cichy.

„Escape” to jeden z najlepszych momentów krążka „Highlight”: urokliwa harmonicznie i brzmieniowo kompozycja, która ma popowy potencjał nagrań Bonobo czy Caribou. Utwór cieszy się popularnością na Spotify, gdzie trafił na prestiżowe światowe playlisty: „State Of Jazz” i „Jazztronica” - każdą z nich śledzi niemal pół miliona słuchaczy.

Teledysk zaskakująco koresponduje z czasem wymuszonej izolacji ostatnich miesięcy i świetnie pasuje do dźwięków z ostatniej płyty zespołu, którą Bartek Chaciński z „Polityki” docenił za „dyskretny urok odprężenia”.

„Highlight” to czwarty krążek duetu Skalpel. Płyta wyszła nakładem NoPaper Records, zaś za jego międzynarodową promocję i dystrybucję odpowiada !K7. W Polsce album dotarł na 13 miejsce ogólnej listy sprzedaży OLiS i 2 miejsce na liście winyli, a w Wielkiej Brytanii krążek pojawił się na 19 miejscu Official Jazz and Blues Chart.