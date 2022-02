Ska i punk na jednym koncercie. Skankan i Ga Ga Zielone Żabki w krakowskim klubie Zaścianek

Zespół Skankan to polska legenda sceny ska. Powstał w Sosnowcu w 1993 r. Choć muzycy grają juz prawie 30 lat, to wciąż są młodzi duchem i składem. Grają mieszankę ska, rock & rolla i punka. Żywiołowa muzyka i mocna sekcja dęta przyciągały rzesze nowych fanów w Polsce i Europie.

Efektem tego był udział Skankana w projektach wydawniczych w postaci składanek. Ostatnią z nich jest "SKAsety.PL vol.1". Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że Skankan w 1995 r. otwierał swoim występem I Przystanek Woodstock w Czymanowie. Na koncie mają 3 płyty: "Live '95", "Skankan ożywia trupy" i "Try To Feel It". W styczniu światło dzienne ujrzy nowa płyta formacji - "Bourbon, Whiskey, Gin".