Sinfonietta Cracovia odświeża wizerunek. Na początek z krakowską orkiestrą wystąpi Adam Bałdych

- Sinfonietta Nova to cykl, którym zapraszamy do świata muzyki współczesnej. To cykl, dla odkrywców i tych, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty muzyczne. Wszyscy pamiętamy eksperymentalne koncerty festiwalu Sacrum Profanum w Łaźni Nowej. Postindustrialna przestrzeń tego teatru, aż prosiła się o stały cykl koncertowy z tego obszaru – mówi dyrektorka Sinfonietty Agata Grabowiecka, zapowiadając nowy cykl koncertów miejskiej orkiestry.

Projekt Sinfonietta Nova realizowany jest we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa, który zostanie wypełniony muzyką młodych kompozytorów i tym co w muzyce współczesnej najciekawsze.

Sinfonietta Nova to z jednej strony zapowiedź powrotu do korzeni orkiestry, z drugiej otwarcie na nową estetykę. „Odważne, świeże, progresywne, zacierające granice między gatunkami – takie będą koncerty w najmłodszym cyklu Sinfonietty Cracovii, którego tytuł Sinfonietta Nova ma być magnesem dla tego, co we współczesnej muzyce najciekawsze i najbardziej ekscytujące” – zapowiada nowy cykl orkiestra.