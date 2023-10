Silny wiatr przewraca drzewa w Zakopanem. Ostrzeżenie IMGW dla południa Polski obowiązuje do soboty

Straż Pożarna najwięcej, bo 13 zgłoszeń, otrzymała z Zakopanego i okolicy. Strażacy wyjeżdżają do drzew powalonych na linie energetyczne lub na jezdnię, usuwali drzewa z drogi, przywracając możliwość przejazdu. Jedno z drzew strażacy usuwali na ulicy Piłsudskiego w Zakopanem.

Interwencje związane z silnym wiatrem małopolscy strażacy podejmowali też m.in. w Nowym Targu (pięć), Nowym Sączu (2) czy Wadowicach (1).

- Powiało mocniej, ale jak na razie odnotowujemy pojedyncze połamane i powalone drzewa, które na szczęście nie stworzyły większego zagrożenia - podsumowuje wieczorem w piątek mł. kpt. Marcin Cygan ze stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Dla samego południa Polski - od powiatu cieszyńskiego, przez Żywiecczyznę, Podhale aż po powiat bieszczadzki - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne mówiące o silnym wietrze. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południa" - brzmi komunikat. Ostrzeżenie to obowiązuje od piątku od godz. 10 do soboty (jutro) do godziny ósmej rano. Ostrzeżenie nie dotyczy samego Krakowa - a najbliżej stolicy Małopolski obowiązuje w powiecie wadowickim.