Siedzimy na beczce prochu. Jakie krótkometrażowe filmy zobaczymy podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego? Paweł Gzyl

"PIeniądze i szczeście"

Do tegorocznego międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego zakwalifikowano trzydzieści siedem filmów, w tym aż pięć polskich tytułów. Tyle produkcji będzie się ubiegać o tegorocznego Złotego Smoka, rekomendację do Europejskiej Nagrody Filmowej oraz o uproszczoną drogę do oscarowych nominacji.