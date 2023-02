Siedzę w obcym mieszkaniu i czekam na zwycięstwo Ukrainy - mówi Tetiana Platonova

- Kiedy wreszcie dojechaliśmy do przejścia granicznego, oniemiałam. Po polskiej stronie stał sznur tirów, a po ukraińskiej, w ogromnym chaosie, samochody osobowe. Przy przejściu dla pieszych tłum ludzi. Dzieci spały na stołach, na plecakach, przykryte tylko kurtkami. Widziałam rozpacz w oczach ludzi wokół. Ja też byłam zrozpaczona. Jeszcze kilka dni wcześniej byłam w górach z mężem i synkiem. A teraz staliśmy zmarznięci wśród obcych ludzi i nie wiedzieliśmy, co z nami będzie - wspomina.

Początek wojny

To miała być niespodzianka. 20 lutego Tetiana obchodziła 36. urodziny, więc z tej okazji mąż zabrał ją wraz z synkiem na wycieczkę. Bardzo się cieszyli na wspólnie spędzony czas. W Kijowie, gdzie mieszkają i pracują, wiele się ostatnio mówiło na temat wybuchu wojny z Rosją. Nie chcieli w to wierzyć. Mieli nadzieję, że to plotki, bo przecież w XXI wieku takie rzeczy się nie dzieją. Wyjazd miał być odskocznią, dać oddech przed powrotem do pracy i codzienności.