Siedemnasta edycja Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna od 6 maja w Krakowie

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2006 r . i od tego czasu to muzyczne wydarzenie wpisało się w krajobraz kulturowy Kazimierza. Muzyka żydowska to nie tylko melodie klezmerskie, ale też twórczość kompozytorów muzyki poważnej, a Mendelssohn to nazwisko najbardziej chyba wśród nich znane. Dlatego właśnie niemiecki kompozytor epoki romantyzmu stał się symbolem festiwalu.

- Zamysł tego wydarzenia muzycznego powstał według dobrych krakowskich wzorów, w kawiarni przy kawie. Siedzieliśmy razem z Eleną Braslavsky, pianistką z USA, choć urodzoną w Moskwie, i Jeremy Findleyem, wiolonczelistą z Kanady, rozważając co i jak zrobić, aby muzyka kameralna zagościła na trwale w naszym Centrum, a tym samym na krakowskim Kazimierzu. Choć muzyka była jest najważniejsza, chodziło również o podkreślenie lokalności, jak i uniwersalności Kazimierza, z jego bogatą i tragiczną historią, pamiętając że jest od 1978 r. na Liście UNESCO Wspólnego Dziedzictwa Ludzkości – mówi Joachim Russek, dyrektor Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej.