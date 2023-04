„Short Matters!”. Najciekawsze europejskie filmy krótkometrażowe na Krakowskim Festiwalu Filmowym już na przełomie maja i czerwca

Sekcja „Short Matters! Krótkie filmy roku” towarzyszy festiwalowi od lat. W tegorocznej edycji przeważają krótkie fabuły, ale w programie znalazły się też animacje i dokumenty. Wszystkie produkcje pokazywane pod jej szyldem to obrazy, które znalazły się na krótkiej liście tytułów ubiegających się o nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej – odpowiednika amerykańskiego Oscara.

W tym roku będzie można obejrzeć dwie animacje prezentowane wcześniej na Krakowskim Festiwalu Filmowym. W programie sekcji znalazły się “Kwestia smaku” (reż. Joanna Quinn) oraz laureat ubiegłorocznego Srebrnego Smoka “Kocham, tato” w reżyserii Diany Cam Van Nguyen. Ten drugi tytuł znalazł się w finałowej piątce filmów nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych. Ostatecznie nagroda dla najlepszej krótkometrażowej produkcji trafiła do słoweńsko-francuskiej animacji, “Życie seksualne babci” w reżyserii Urški Djukić i Émilie Pigeard. Tego bezpruderyjnego i przełamującego tabu filmu nie zabraknie w sekcji “Short Matters!”.

Wśród nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych znalazła się jeszcze jedna animacja. To doceniona również przez oscarowe gremium portugalsko-brytyjsko-francuska produkcja “Handlarze lodu” (reż. João Gonzalez). Film jest piękną, kameralną opowieścią o relacji ojca i syna. Podobny temat poruszają też fabularne “Czereśnie” (reż. Vytautas Katkus). W litewskim shorcie obserwujemy, jak przy zbieraniu owoców z tytułowego drzewa, pracują dwa pokolenia mężczyzn, co okazuje się pretekstem do pogłębienia więzi między rodzicem, a dorastającym dzieckiem.