ShataQS zaprasza do posłuchania piosenek z jej nowej płyty "Weda" w piątek 27 stycznia w krakowskim klubie Zaścianek Paweł Gzyl

ShataQS Materiały prasowe

Wygrała szóstą edycję talent-show "Must Be The Music". To przyniosło jej ogólnopolską rozpoznawalność. Wykorzystuje ją, by promować świadomy styl życia. O tym opowiadają piosenki z jej nowej płyty "Weda". Usłyszmy je podczas koncertu ShatyQS w piątek 27 stycznia o godz. 20 w klubie Zaścianek.