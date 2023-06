Sezon kąpielowy w Polsce już się zaczął. Jak znaleźć najbliższe kąpielisko? GIS przygotował mapę polskich kąpielisk i ocenił ich czystość

Sezon kąpielowy 2023 już otwarty. Warto rozejrzeć się za najbliższym kąpieliskiem

Między 1 czerwca a 30 września trwa w Polsce oficjalny sezon kąpielowy. Oznacza to, że w tych terminach w całym kraju uruchamiane są kąpieliska, gdzie na spragnionych ochłody czeka woda, na zapalonych plażowiczów rozgrzany słońcem piasek, a do tego masa atrakcji dla dzieci i dorosłych, jak sporty wodne, spacery po molo czy pożyteczne kursy pływackie.

Gdzie jest najbliższa plaża? Serwis kąpieliskowy służy pomocą

Kąpieliska na lato 2023. Znajdź najlepsze miejsce na plażowanie blisko domu

W Krakowie tylko jedno kąpielisko ma obecnie ważne badanie GIS - zbiornik nr 1 Przylasek Rusiecki. Za to we Wrocławiu o okolicach jest już aż 6 kąpielisk z wodą uznaną przez GIS za czystą i zdatną do kąpieli (Błękitna Laguna, Glinianki, Harcerska, Jeziorowa, Królewiecka, Morskie Oko).

Czystość wody w kąpieliskach badana na bieżąco

Najpiękniejsze i najspokojniejsze plaże w Polsce

Internauci są podzieleni co do tego, które plaże i kąpieliska w Polsce są najpiękniejsze. Mamy dla Was kilka propozycji. Jeśli szukacie miejsca, gdzie niebo, słońce, woda i piasek tworzą idealne kompozycje, zajrzyjcie do poniższego artykułu: