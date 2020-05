Setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Abp Jędraszewski: "Wadowice są w jakiejś mierze odbiciem Nazaretu"

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w niedzielę w Wadowicach - rodzinnym mieście papieża Polaka - została odprawiona msza św. w Bazylice Ofiarowania NMP. Przewodniczył jej metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W mszy uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Przed nami kolejne wydarzenia i akcje, które składają się na obchody tego jubileuszu.

- Rodzina, modlitwa i praca – taka właśnie jest lekcja Nazaretu, gdy spojrzymy na to miasto przez ciche życie Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Taka też jest lekcja Wadowic, gdy będziemy patrzeć na to podbeskidzkie miasto przez pryzmat życia ich najbardziej znakomitych obywateli: Karola Józefa Wojtyły – św. Jana Pawła Wielkiego, jego starszego brata Edmunda i ich rodziców, dziś Sługi Boże, Karola i Emilię - mówił abp Marek Jędraszewski w homilii podczas mszy św. odprawionej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II. Metropolita krakowski stwierdził, że jeśli Wadowice są w jakiejś mierze odbiciem Nazaretu, to między Świętą Rodziną a rodziną Wojtyłów zachodzi również szczególne podobieństwo. - Nie bójmy się tego stwierdzenia, które w pierwszej chwili może wydawać się zbyt zuchwałe. Święto Świętej Rodziny zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego Kościoła właśnie po to, aby rodziny katolickie czerpały wzór z życia Jezusa, Maryi i Józefa. Bez wątpienia rodzina państwa Wojtyłów była wpatrzona w Świętą Rodzinę i z niej czerpała wzorzec życia dla siebie - podsumował abp Jędraszewski.

Hierarcha podkreślił też, że nie możemy zrozumieć św. Jana Pawła II Wielkiego bez Chrystusa. - Nie możemy zrozumieć go bez Wadowic, które stały się przedziwnym odbiciem Nazaretu. Nie możemy zrozumieć go bez jego rodziców, Karola i Emilii, dzisiaj już Sług Bożych. Nie możemy zrozumieć jego wrażliwości na każdego człowieka bez tego chrześcijańskiego humanizmu, jakim promieniował jego dom. Nie możemy zrozumieć jego apostolskiego żaru, z jakim głosił on Chrystusa na wszystkich areopagach świata - mówił abp Marek Jędraszewski.

Przypomnijmy, że setne papieskie urodziny przypadają w poniedziałek, 18 maja. Obchody tej wyjątkowej rocznicy trwają już od soboty (16.05). Składają się na nie koncerty, wspólna modlitwa, akcja w mediach społecznościowych czy pokaz laserowy na elewacji budynku Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, który będzie można zobaczyć online w poniedziałek.

W sobotę elementem obchodów rocznicy był Międzynarodowy Różaniec Młodych, online. Transmisja z wydarzenia, które połączyło symbolicznie młodzież w pięciu punktach na całym świecie - Kraków, Bergamo we Włoszech, Nowy Jork oraz Belo Horizonte w Brazylii - była prowadzona w internecie. W Krakowie modlitwę prowadził abp Jędraszewski wraz z przedstawicielami Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, w której święcenia kapłańskie przyjął Karol Wojtyła. Krakowska kuria zaprasza do udziału - szczególnie za pośrednictwem mediów - w następnych wydarzeniach. W sam dzień 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II o godz. 17 odprawiona zostanie msza św., której będzie przewodniczył metropolita krakowski (transmitowana przez TVP3). W tym dniu przed sanktuarium zostanie też wypuszczone 100 gołębi - symboli pokoju .

Również w poniedziałek, o godz. 18.05 zaplanowany jest koncert „Santo Subito - prorok naszych czasów”, który będzie można obejrzeć i usłyszeć na antenie TVP1, radiowej Jedynki i na kanale Programu „Niepodległa” w serwisie YouTube. Koncert został przygotowany i zrealizowany w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. O godz. 20 przewidziane jest z kolei przemówienie papieża Franciszka, które będzie transmitowane na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej oraz w TVP1. Tego samego dnia Instytut oraz Archidiecezja Krakowska udostępnią online projekcję laserową wykonaną na budynku kurii przy ul. Franciszkańskiej 3. Na jego elewacji będzie można zobaczyć słowa papieża Jana Pawła II odnoszące się do godności osoby ludzkiej, pojęcia prawdy, sprawiedliwości, odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku.

Organizatorzy obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II, proponują też udział w rożnych akcjach. W ramach jednej z nich, pod nazwą: #DziękujemyJaniePawle2, wystarczy na kartce papieru napisać hasło: #DziękujemyJaniePawle2, zrobić sobie z nią zdjęcie, a następnie udostępnić w mediach społecznościowych z hasztagiem #DziękujemyJaniePawle2! Ta akcja trwa do końca roku.

W innej proponowanej akcji należy zaprojektować maskę z cytatem Jana Pawła II. Następnie uczestnik akcji powinien się sfotografować w takiej maseczce i przesłać zdjęcie na adres: magdalena.siemion@idmjp2.pl. Tu też jest termin do końca roku. Zdjęcia w maseczkach złożą się na album albo plakat upamiętniający obecny trudny czas. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wydał specjalną odznakę górską z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły w ramach Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II. Odznakę można zdobywać aż do 31 grudnia tego roku, pokonując jedną z ulubionych tras wędrówek Karola Wojtyły. W projekcie biorą udział schroniska PTTK na: Leskowcu im. Czesława Panczakiewicza (Beskid Mały), Markowych Szczawinach im. Hugona Zapałowicza (Beskid Żywiecki), Hali Krupowej im. Kazimierza Sosnowskiego (Beskid Żywiecki), Turbaczu im. Władysława Orkana (Gorce), Prehybie im. Kazimierza Sosnowskiego (Beskid Sądecki) oraz na Polanie Chochołowskiej im. Jana Pawła II (Tatry). Regulamin można znaleźć na stronie: www.idmjp2.pl.

Jeszcze inna inicjatywa to Bieg Dobroczynności Veritatis Splendor - dotąd rozgrywany w Wadowicach, a w tym roku, z powodu epidemii koronawirusa - wirtualny, pobiec można w dowolnym miejscu na świecie. Trwają ogólnopolskie zapisy do tego biegu, w którym każdy może wziąć udział, zdobyć medal i upamiętnić obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Określono symboliczne ramy biegu: od 18 maja, dnia urodzin Karola Wojtyły do 16 października, dnia w którym przyjął imię Jana Pawła II. Można dołączyć do wydarzenia, pokonać swój dystans indywidualnie i w dogodnym dla siebie czasie, a jednocześnie wesprzeć wspólną walkę z COVID-19, bo 5 złotych z każdej opłaty startowej na bieg główny zostanie przekazana organizacji która prowadzi lub wspiera działania przeciw wirusowi. Więcej informacji można znaleźć na stronie biegdobroczynnosci.pl.

Miasta w całej Polsce w tych dniach są udekorowane w papieskich barwach. Tak też jest w Krakowie, gdzie biało-żółte flagi papieskie pojawiły się m.in. na budynkach Urzędu Miasta, jeżdżą też z nimi tramwaje i autobusy. Od 15 do 18 maja podświetlane są na biało-żółto: kładka o. Bernatka, estakada tramwajowa Lipska-Wielicka, TAURON Arena Kraków oraz wieża telewizyjna na Krzemionkach.