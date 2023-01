Setki osób żegnały Andrzeja Iwana, legendę Wisły Kraków. Zdjęcia

To był poruszający pogrzeb. W homilii ksiądz wspomniał, że o człowieku świadczy również to, kto przychodzi go pożegnać w ostatniej drodze. A Iwana pożegnać przyszło mnóstwo osób nie tylko ze środowiska piłkarskiego. Bo też „Ajwen” był nie tylko świetnym sportowcem, medalistą mistrzostw świata, ale też człowiekiem, którego nie sposób było po prostu nie lubić. I o tym mówił również ksiądz z ambony we wzruszający sposób.

Na pogrzebie Iwana zjawiły się poczty sztandarowe klubów, z którymi był związany. Ukochanej przez niego Wisły Kraków, Wandy Nowa Huta, w której się wychował i Górnika Zabrze, z którym zdobywał również mistrzowskie tytuły. Był oczywiście również sztandar Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Iwana już na grobem żegnał m.in. prezes Wisły Kraków Jarosław Krolewski, który powiedział: Szanowny Panie Andrzeju, nie tak miało wyglądać nasze spotkanie, bo nikt z nas nie był na to gotowy. Zdecydowanie za wcześnie przychodzi nam pożegnać wielkiego piłkarza, medalistę mistrzostw świata, legendę Wisły Kraków. Wisły, która była dla niego klubem wyjątkowym. Klubem, który darzył szczególnym uczuciem. Dziś ten klub żegna swoją legendę i obiecuje, że nigdy nie zapomni! Mamy takie hasło, że cała Wisła zawsze razem. Społeczność przyszła panu podziękować za piękne gole i medal mistrzostw świata. Żegnamy także człowieka szczerego, autentycznego i odważnego. Wisła nie zapomni o wszystkich rozegranych meczach, strzelonych bramkach, asystach. Nie zapomni o wypowiedzianych słowach, uśmiechu i życzliwości, którą obdarowywał nas pan każdego dnia. Z tego miejsca pragniemy panu za to podziękować i zapewnić, że Wisła Kraków już zawsze będzie Wisłą Andrzeja Iwana.