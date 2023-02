"Serwus Madonna" - koncert z piosenkami Ewy Demarczyk w wykonaniu Janusza Radka, Katarzyny Groniec i Mai Kleszcz

„Serwus Madonna” to program koncertowy Janusza Radka, zawierający piosenki kompozytorów Piwnicy pod Baranami: Zygmunta Koniecznego, Andrzeja Nowaka, Andrzeja Zaryckiego i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Utwory znane m.in. z wykonań Ewy Demarczyk, to nie tylko przypomnienie liryki krakowskiej, ale także hołd złożony krakowskim artystom. Nade wszystko jednak, to pięknie oprawione muzycznie i poetycko historie miłości, namiętności, tęsknot – po prostu życia.

Program Serwus Madonna w 2004 roku doczekał się realizacji telewizyjnej pod tytułem „Niebo złote ci otworzę”, a jesienią 2021 roku trafił na płytę studyjną. Ta właśnie płyta przyniosła artyście nominację do nagrody Fryderyki – w kategoriach płyta poetycka i wokalista. Janusz Radek z tym recitalem zagrał w całej Polsce ponad 300 koncertów. W 2022 roku Radek powrócił z projektem w nowej odsłonie. Do współpracy zaprosił dwie cenione wokalistki – Maję Kleszcz oraz Katarzynę Groniec, tworząc z nimi wyjątkowe trio.