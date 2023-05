Serial "Warszawianka" na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka z Borysem Szycem w serwisie SkyShowtime już w czerwcu

- Dla mnie osobiście, "Warszawianka" to serial o wolności. Wolności od i wolności do. Z jednej strony to ucieczka od coraz mocniej zaciskającej się pętli norm: społecznych, moralnych czy kulturowych. Z drugiej, parafrazując Houellebecqa, to opowieść o próbie poszerzenia pola walki - czyli możliwości, niczym nieograniczonej wolnej woli. To zdecydowanie serial dla ludzi dorosłych. Bardzo w poprzek wszystkiemu, co powstaje - dodaje Jacek Borcuch, reżyser serialu.