Serenada wraz z zespołem 4Dreamers zagra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kuba, Max, Tomek i Mateusz to ulubieńcy nastoletnich fanów popu – czwórka niezwykle zdolnych i pewnych siebie wokalistów. Śpiewają o przyjaźni, miłości i o tym, co spotyka ich każdego dnia. 4Dreamers to prawdziwa energetyczna bomba i odkrycie polskiego rynku muzycznego. Poznali się dzięki programowi „The Voice Kids”, gdzie połączyła ich przyjaźń oraz pasja do muzyki. Występ zespołu 4Dreamers rozpocznie się od godziny 17.00.

Oprócz wyjątkowego koncertu i pełnych emocji licytacji, podczas finału WOŚP w Serenadzie na wszystkich gości czekać będą również dodatkowe atrakcje. O jedną z nich – pokaz i naukę tańca towarzyskiego oraz discofox – zadbają tancerze z FunkyFree – Dance Studio. Gorącą atmosferę zapewnią również tancerze ze szkoły tańca latynoamerykańskiego. W Serenadzie pojawi się także specjalne miasteczko ruchu drogowego przygotowane przez Straż Miejską, gdzie wszyscy chętni będą mogli sprawdzić swoją znajomość przepisów ruchu drogowego. Nie zabraknie również miejsca dla zdrowia. O to postarają się specjaliści z Medisłuch oraz Studenckie Koło Naukowe Opieki Położniczej UJ .

Wielkie, sobotnie świętowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Serenadzie rozpocznie się od godz. 12:00, a koncert zespołu 4Dreamers odbędzie się o 17:00. Wydarzenia poprowadzi energiczny dziennikarz – Marek Rusinek, który rozgrzeje publiczność i zachęci do udziału w licytacjach.

28. Finał Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie przebiegał pod hasłem „Wiatr w żagle”. W tym roku zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin medycyny jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.

Centrum Serenada

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41, 31-876 Kraków