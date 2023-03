Sensacyjna porażka Wieczystej Kraków w Sieniawie. Lider III ligi piłkarskiej w opałach

Pozycję przodownika tabeli dla Wieczystej uratował remis Stali Stalowa Wola u siebie z Unią Tarnów 2:2. Nie popisała się także goniąca rywali rezerwa Cracovii, która doznała porażki 2:3 z Wisłą w Sandomierzu. To była więc kiepska kolejka dla drużyn walczących o awans do II ligi. Avia Świdnik wprawdzie zaksięgowała trzy punkty i wyszła na drugie miejsce, ale to efekt walkowera za wycofanie się z rozgrywek zespołu z Łagowa.

W Sieniawie pierwszy gol dla Wieczystej padł po niespełna kwadransie spotkania: Radosław Majewski podał do Karola Danielaka tak dokładnie, że ten w sytuacjami sam na sam nie dał szans bramkarzowi.

Odpowiedź gospodarzy, którzy zajmują 10. miejsce w tabeli, przyszła już cztery minuty później, lecz równie szybko odparował Hiszpan Manuel Torres, przerzucając piłkę nad bramkarzem Sokoła.

W przerwie w składzie krakowian nastąpiły dwie zmiany: w miejsce Macieja Pałaszewskiego na boisku pojawi się Patrik Misak, a za Pawła Koncewicza-Żyłkę wszedł inny z wypożyczonych wiślaków Daniel Hoyo-Kowalski. Niewiele te roszady Wieczystej dały, bo już w 53. minucie Mateusz Sowiński doprowadził do wyrównania.